〔金砖国家〕6月5日股汇市收盘纵览

路透6月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.45%,报886.41点.

中国股市:沪综指小幅收升,受医药等防御型板块上涨带动,但量能不足令反弹乏力,市场人气仍低迷.分析人士认为,鉴于经济增速放慢超预期而政策对冲又不及预期,市场信心难以有效凝聚,短线大盘仍以震荡调整走势为主.沪综指.SSEC收报2,311.916点,涨3.366点或0.15%,今日上海A股成交额大幅缩至640亿元人民币,上交易日为867亿元.[.SSCN]

香港股市:恒生指数收高,部分是受到七大工业国(G7)紧急电话会议前的空头回补推动.不过,投资者依然不太愿意建立新仓,因为全球前景愈发黯淡.恒生指数.HSI收高0.4%,报18,259.03点.恒生国企指数.HSCE收涨0.2%,金矿类股和金融股的涨幅居前.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌.隔夜美元指数.DXY延续跌势,人民币中间价亦连三日反弹,一度提振即期汇价表现;然购汇客盘较多,加之西班牙融资忧虑等持续打压风险偏好,人民币终显弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水303点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3978元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第二日小幅收高,持续的降息预期提振银行类股上扬,而且暂停的项目有望复工的乐观消息提振Larsen & Toubro等基础设施类股上涨.指标BSE指数.BSESN收高0.2%,报16,020.64点,连续第二日温和收高.[.BO][ID:nL3E8H56MG]

印度汇市:卢比收盘几无变动,出口商的美元卖盘以及可能是央行采取的干预措施,帮助抵消了欧元走软和石油公司美元买需带来的压力.卢比/美元INR=D2收盘报55.64/65,较周一收盘价55.66/67变动不大,日内低点报55.91.[INR/][ID:nL3E8H56Q3]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,246.400点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.68%至668.79点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升1.33%至33.0050;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨1.84%,报41.1414.

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巴西股市:跌至八个月低点,并跌破重要支撑位,预示可能进一步下跌,因市场担忧欧债危机完全爆发,以及巴西经济停滞不前.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌1.75%,报52,481.44点,为去年10月以来的低点.该指数跌破位于53,000点的重要支撑位.[ID:nL1E8H5F4J]

巴西汇市:雷亚尔跳涨逾1%,因巴西央行在暂停一周后继续干预汇市.在央行宣布标售汇率互换合约之后,雷亚尔兑美元BRBYBRL=立即跳涨逾1%,盘中继续升至2.0295附近,因数据显示5月美国服务业增幅略微加快.雷亚尔兑美元收报2.0165/70.[ID:nL1E8H57OL]

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南非股市:小幅收涨,因美国服务业数据好于预期,提振受创的矿业板块上涨.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.12%,报29,180.76点.综合指数.JALSH收涨0.13%,报33,117.85点.[.J][ID:nL5E8H57Y8]

南非汇市:南非兰特/美元ZAR=D3升至8.4152,为5月30日以来的高点,但1524GMT时回落至8.4450,较周一收盘价8.4910上涨0.54%.[ZAR/][ID:nL5E8H587F](完)