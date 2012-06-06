《新兴市场重要经济事件预告》--6月6日-6月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
6月6日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
哥本哈根--国际金融协会(IIF)成员春季会议(至6月8日).来自北欧国家、葡萄牙和波兰的财长,欧盟经济暨货币事务执委雷恩,以及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔将出席.
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)、国际金融协会和世界银行联合主办第12届金融业所面临政策挑战的国际研讨会(至6月8日).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).
6月7日(四)
东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行亚洲货币政策工作小组会议(至6月8日).
南非德班--南非央行总裁Gill Marcus在南非金属工人联盟(NUMSA)会议上讲话(1730).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布5月会议记录.
6月8日(五)
纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和美国智库大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领导人对话年会上发表演讲.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在该国研究机构Skoch主办的"重振经济成长"研讨会上发表专门演讲(0330).
加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
巴西利亚--巴西央行公布5月30日货币政策会议记录(1130).
6月9日(六)
华盛顿---第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).
6月11日(一)
加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
路易港--毛里求斯央行货币政策委员会会议.
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至6月13日).
6月12日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall主办(1400).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行中国会议(至6月14日).
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
6月13日(三)
维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议.
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议.
阿克拉--加纳央行宣布利率决定.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。