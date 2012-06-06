《中国债券市场每日交易备忘》--6月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部300亿元人民币七年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.15% 南京长江第二大桥3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 中粮集团60亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及农业银行主承 中国汽车技术研究中心6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 龙净环保( 600388.SS )5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 无 ============================================================================== 三、缴款: 苏州工业园区地产公司20亿元七年期固息债1280165,票面利率5.79% 重庆渝隆资产经营集团8亿元七年期固息债1280166,票面利率6.87% 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短期融资券 大连国际( 000881.SZ )2亿元一年期短融 富通集团5亿元一年期短融 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融 新疆天山建材集团2亿元一年期短融 山东大众报业集团5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --工商银行( 601398.SS )( 1398.HK )周三称,银监会和央行已批复该行在银行间债市发行至多 200亿元人民币次级债,为此前计划发行的700亿元次级债的一部分.[ID:nSB1590172]  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩/李宏薇