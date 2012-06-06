版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:52 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部300亿元人民币七年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.15%
  南京长江第二大桥3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
  中粮集团60亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行及农业银行主承
  中国汽车技术研究中心6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  龙净环保(600388.SS)5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  安徽淮海实业发展集团4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  无
  ==============================================================================
  三、缴款:  

  苏州工业园区地产公司20亿元七年期固息债1280165,票面利率5.79%
  重庆渝隆资产经营集团8亿元七年期固息债1280166,票面利率6.87%
  华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短期融资券
  大连国际(000881.SZ)2亿元一年期短融
  富通集团5亿元一年期短融
  中国建筑第五工程局5亿元一年期短融
  新疆天山建材集团2亿元一年期短融
  山东大众报业集团5亿元三年期中票  
  ==============================================================================
  四、还本付息:

  财政部120亿元15年期固息国债010004付息,票面利率4.69%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称,银监会和央行已批复该行在银行间债市发行至多
200亿元人民币次级债,为此前计划发行的700亿元次级债的一部分.[ID:nSB1590172]

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 曹巍浩/李宏薇

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐