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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:57 BJT

〔全球金市〕黄金微升,等候欧洲央行会议结果出炉

路透新加坡6月6日电---黄金周三微升,受欧元上涨支撑,投资者等候今天稍晚的欧洲央行(ECB)会议结果出炉,以寻找下一步抗击欧债危机举措的线索.

截至0025GMT,现货金XAU=小涨0.1%,至每盎司1,618.94美元.

美国8月黄金期货GCQ2微升0.3%,报每盎司1,620.90美元.

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