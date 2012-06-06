〔中港个股〕青岛啤酒与三得利组建销售和生产合资公司,争江南市场

路透上海6月6日电---中国上海和江苏啤酒市场上的两大竞争对手--青岛啤酒(600600.SS)(0168.HK)和三得利[SUNTH.UL]中国投资公司决定合资组建生产和销售公司,共同开拓江南市场.

青岛啤酒周三公告称,双方拟将各自在上海及江苏省的相关子公司资产和业务重新整合到事业、销售合资公司,负责该区域内所有啤酒生产和销售业务.两家合资公司均为股权各半的合资结构,不过三得利公司在事业合资公司董事会中占主导,而销售合资公司则由青啤占主导,并可以财务并表.

公告显示,以2011年估算,双方进入负责生产的事业公司的目标公司,2011年净利润为2,233万元人民币;而销售公司部分,合计亏损约3亿元.青啤预计,基于2011年底为审计基准日,预计该项交易将增加公司净资产2.94亿元,净利可增加1.67亿元.

三得利中国业务主要集中在上海和江苏地区,近年来随着华润雪花和百威(ABI.BR)等多家啤酒企业进入上海,三得利的竞争压力加大.三得利和青啤的联手,有助于提高双方在该地区的竞争力.

国泰君安周三发送给客户的简评中指出,2011年两家在上海销量约35万吨,约占42%的市场份额;在江苏销量约55万吨,可与华润60万吨销量抗衡,对未来发展形成正面影响.目前啤酒行业投资增速已经下降,价格战趋减缓,如果双方能相互重组优势市场,利润率的提升指日可待.微调青岛啤酒12-13年的EPS至1.67和1.96元,目标价格42元.

青岛啤酒为中国市占率第二大的啤酒生产商,其A股周三早盘开报38.60元,涨0.28元,或0.73%.(完)