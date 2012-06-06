《中国报摘》--其他报纸重要消息6月6日

**上海证券报**

--中国深圳证交所发布修订后的公司债上市规则,申请发行公司债并在深交所上市应符合债券期限为一年以上；债券实际发行额不少于5,000万元人民币等条件,通过集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易的,除满足以上条件外,评级须达到AA级及以上.

--青岛啤酒(600600.SS)(0168.HK)称,将与三得利[SUNTH.UL]中国将各自在上海市及江苏省全域的目标子公司的资产和业务重组整合到两家合资公司.

--消息人士透露,针对房地产信托今年已进入偿付高峰期,且到期资金规模较大的情况,银监会近期要求各相关金融机构进一步加强对房地产信托业务监管,严格落实房地产信托事前报备制度,提前防控项目到期清算风险.

--保监会批准金盛人寿的股权变动事宜,即五矿集团和安盛中国将其持有的36.5%和23.5%的股权转让给工商银行(601398.SS)(1398.HK);转让完成后工商银行持有金盛人寿60%股权,公司名称变更为工银安盛人寿保险有限公司.

**人民日报**

--记者从国家海洋局获悉,4日凌晨,蓬莱19-3油田发生少量原油入海,原因据称为外输软管泄漏导致,目前现场已无油膜.溢油量最大估算为0.6吨.

--世界上首台规格最大、技术性能最先进、生产能力最高的WK-75型矿用挖掘机,在山西太重集团公司正式下线.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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