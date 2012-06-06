《全球重要经济事件一览表》--6月6日-6月13日

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6月6日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)发表经济表现褐皮书(1800).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后公布利率决定(1145)并举行记者会(1230).

华盛顿--美国财政部长盖特纳在叙利亚人民之友国际制裁工作小组第二次会议上发表讲话(1315).

哥本哈根--国际金融协会(IIF)春季会议(至6月8日);北欧国家及葡萄牙和波兰的财长、欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)、欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)将出席.

巴黎--法国财政部长莫斯可维西召开记者会.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至6月7日).

土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北亚与中亚会议(最后一日).

劳德代尔堡--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话(1215及1330).

华盛顿州贝尔维尤--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在该行西雅图分行举行的社区领袖午餐会上,就经济前景发表讲话(1930).

华盛顿--金融业政策挑战国际研讨会第12届年会(至6月8日).

华盛顿--美联储理事塔鲁洛在参议院金融委员会听证会发表证词,听证会主题为"贯彻华尔街改革:强化银行监管和降低系统性风险"(1400).

波士顿--美联储副主席叶伦在波士顿经济俱乐部晚宴上发表主题为"经济前景和货币政策"的演讲(2300).

华盛顿--美国副财长沃林在参议院金融委员会就银行业、住房和市政事务发表证词陈述(1400).

6月7日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将在国会联合经济委员会就经济前景发表证词(1400).

华盛顿--美联储举行公开会议,就一项实行巴塞尔III资本规定的规则提议进行投票.(1930)

华盛顿--美国财政部长盖特纳参加多边发展银行领导人庆祝仪式(1230).

东京--印度央行副总裁Subir Gokarn参加国际清算银行(BIS)亚洲货币政策工作会议(至6月8日).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(最后一日).

哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际金融协会(IIF)春季会议小组讨论,主题为"新监管机制的影响--银行、信贷和系统性稳定"(1230).

哥本哈根--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加参加国际金融协会(IIF)2012年春季大会"全球展望和风险"的小组讨论会(0945).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson在国际经济研究所举办的研讨会上发表论述,题为"平均通胀低于可信水准可能带来的失业代价"(1300).

塔林--爱沙尼亚央行发布月度通胀报告.

意大利米兰--博科尼大学举办一年一度的"Tommaso Padoa-Schioppa visiting professorship"活动,欧洲央行总裁德拉吉发表讲话.

意大利巴勒莫--银行基金会举行年度会议.意大利总理蒙堤和央行管委会总理事萨柯曼尼发表讲话.

达拉斯--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在Paulding County商会上就经济和货币政策发表讲话(1610).

明尼苏达州明尼阿波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在第17届企业家和投资者午餐年会上发表题为"货币政策透明度:变化和挑战"的讲话(1715).

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受CNBC采访,谈论货币政策及当前经济形势(2010).

加州拉荷亚--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话,题为"人民币国际化对美国和全球经济的意义"(1930).

6月8日(五)

澳洲阿德雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯在美国商会发表演说.(0330)

纽约--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在南德日报(Suddeutsche Zeitung)和大西洋理事会(Atlantic Council)主办的领袖年度对话中发表演讲.

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办为期两天的"2012专题研讨会".意大利央行副理事长Giovanni Carosio将发表演说.

米兰--意大利央行公布"伦巴迪区域经济报告"(1300).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Lars E. O. Svensson发表有关货币政策的演讲(0600).

维也纳--奥地利央行与欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼举行经济预估记者会.(0800)

爱丁堡--英国央行负责金融稳定事务的理事Andy Haldane在爱丁堡大学发表演讲(1000).

密西根州安纳堡--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Mitsu金融专题研讨会发表学术专题演说.

圣安东尼奥--美国财政部负责税收政策的代理副部长在德州联邦税收协会第28届年会上发表讲话(1700).

芝加哥--社区发展金融机构(CDFI)基金主管Donna Gambrell在2012年克林顿全球倡议(CGI)美国会议上发表演讲(1400).

6月9日(六)

威尼斯--美国及意大利顾问委员会主办的为期两天的"2012专题研讨会"结束.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)致闭幕词.

华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(最后一日).

6月11日(一)

加拿大蒙特利尔--国际经济论坛美洲会议(至6月14日).

芝加哥--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在田纳西银行家协会(Tennessee Bankers Association)就经济和货币政策发布讲话(1600).

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储会议上致简短欢迎词,会议主题为"全球金融面临的挑战:亚洲的作用"(1600).

蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在一次会议上致开幕辞(1745).

6月12日(二)

华盛顿--美国能源资料协会(EIA)发表短期能源展望报告.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就即将召开的里约+20峰会面临的挑战发表讲话.此次会议由全球发展中心主席Nancy Birdsall支持(1400).

6月13日(三)

维也纳--第五届石油输出国组织(OPEC)国际研讨会(至6月14日).

日内瓦--世界贸易组织争端解决机构(DSB)会议.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.

塔林--爱沙尼亚央行发表最新宏观经济预测和经济政策声明.

渥太华--经济合作暨发展组织(OECD)发表加拿大经济评估报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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