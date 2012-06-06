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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元买盘旺盛,尽管亚洲股市开局疲弱

0106GMT

* 澳元/美元较美国市场收盘上升0.35%,因寄望中国和美国放松政策

* 截至目前亚洲股市仅微幅上涨

* 摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外股指上升0.27%,澳洲股市下滑0.10%

* 澳洲国内生产总值(GDP)数据将于0130GMT出炉,市场预计该数据较上年同期将上涨3.2% (完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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