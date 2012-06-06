〔中国个股〕京能热电修订增发收购煤电资产方案,增发量降至11.24亿股

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月6日电---中国北京京能热电股份有限公司(600578.SS)周三公布,拟仍向大股东京能国际定向增发购买后者的煤电业务,不过因标的资产评估值下调,其增发股份数量由11.8亿股下修至11.24亿股,发行价格维持7.92元人民币/股.
修订后的增发方案显示,标的资产目前评估值为88.98亿元,而公司上月公告时为约93.46亿元[ID:nSB1539766].另外,该公司将通过非公开发行股份配套融资,配套融资总额不超过本次总交易金额的25%,且不超过25亿元.
京能热电预计交易完成后,公司营业收入及净利润较2011年将分别增长约176%和361%.
重组的标的资产具体包括京能国际所持岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权等九家燃煤发电公司股权.
交易完成后,京能国际对公司的持股比例将进一步提高,从34.86%升至61.56%.公司已投产的可控制装机容量将达5,800兆瓦,较重组前增长178.85%.同时,公司2011年度备考合并报表口径发电量将达301.94亿千瓦时,较重组前增长216.27%.
京能热电周三开盘报7.45元,过去一个月累计下跌16.16%.(完)
参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。