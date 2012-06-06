〔中国个股〕京能热电修订增发收购煤电资产方案,增发量降至11.24亿股

路透上海6月6日电---中国北京京能热电股份有限公司(600578.SS)周三公布,拟仍向大股东京能国际定向增发购买后者的煤电业务,不过因标的资产评估值下调,其增发股份数量由11.8亿股下修至11.24亿股,发行价格维持7.92元人民币/股.

修订后的增发方案显示,标的资产目前评估值为88.98亿元,而公司上月公告时为约93.46亿元[ID:nSB1539766].另外,该公司将通过非公开发行股份配套融资,配套融资总额不超过本次总交易金额的25%,且不超过25亿元.

京能热电预计交易完成后,公司营业收入及净利润较2011年将分别增长约176%和361%.

重组的标的资产具体包括京能国际所持岱海发电51%的股权、宁东发电65%的股权、康巴什热电51%的股权等九家燃煤发电公司股权.

交易完成后,京能国际对公司的持股比例将进一步提高,从34.86%升至61.56%.公司已投产的可控制装机容量将达5,800兆瓦,较重组前增长178.85%.同时,公司2011年度备考合并报表口径发电量将达301.94亿千瓦时,较重组前增长216.27%.

京能热电周三开盘报7.45元,过去一个月累计下跌16.16%.(完)

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