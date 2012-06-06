〔亚洲能源〕塔吉克斯坦欢迎中国石油集团勘探该国油气资源

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透塔吉克斯坦杜尚别6月5日电---周二签署协议后,中国石油集团(CNPC)可能开始勘探塔吉克斯坦的油气资源,这可能扩大北京在该前苏联国家的影响力.
"塔吉克斯坦愿意与中国石油集团合作,并且准备提供所有必要条件,以令其在我们国土上的工作取得成功."塔吉克斯坦总统Imomali Rakhmon表示.
独立分析师Jamshed Kadyrov表示,中国在金融方面的优势和对自然资源的渴望将挑战俄罗斯在该地区的主导地位,给Rakhmon提供更多同俄罗斯往来时的砝码.
塔吉克斯坦未公布与中国石油集团合作备忘录的细节,只提到Rakhmon欢迎对油气储备的勘探.
"如果俄罗斯和加拿大企业未能成功,那么开发这些油气储备的权利完全可能转给中国."Kadyrov说.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。