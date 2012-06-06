〔亚洲能源〕塔吉克斯坦欢迎中国石油集团勘探该国油气资源

路透塔吉克斯坦杜尚别6月5日电---周二签署协议后,中国石油集团(CNPC)可能开始勘探塔吉克斯坦的油气资源,这可能扩大北京在该前苏联国家的影响力.

"塔吉克斯坦愿意与中国石油集团合作,并且准备提供所有必要条件,以令其在我们国土上的工作取得成功."塔吉克斯坦总统Imomali Rakhmon表示.

独立分析师Jamshed Kadyrov表示,中国在金融方面的优势和对自然资源的渴望将挑战俄罗斯在该地区的主导地位,给Rakhmon提供更多同俄罗斯往来时的砝码.

塔吉克斯坦未公布与中国石油集团合作备忘录的细节,只提到Rakhmon欢迎对油气储备的勘探.

"如果俄罗斯和加拿大企业未能成功,那么开发这些油气储备的权利完全可能转给中国."Kadyrov说.(完)