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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 09:54 BJT

《汇市简讯》日线图预示,美元指数料修正跌向81.65

0120GMT

* 美元指数昨天扬升0.35%,但高位和低位逐步下降

* 日线动能指标处于顶部,MACD即将出现空头交叉

* 可能出现修正,目标位是5月涨势的38.2%回档位81.65

* 周一所及高位83.07料为首道阻力位.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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