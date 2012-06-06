俄罗斯：未与他国讨论阿萨德命运

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Gutterman
路透莫斯科6月5日电---俄罗斯外交部副部长加提诺夫周二称，俄罗斯准备好面对叙利亚总统阿萨德下台，作为政治解决途径的一部分，但是没有与其他国家讨论阿萨德的命运。
塔斯社报导称，加提诺夫还指出，也门式的权力交接不太适合叙利亚，因为阿萨德的很多仇敌不愿意与政府谈判。
俄罗斯曾在联合国安理会使用否决权和其他工具来保护阿萨德，但面临压力放弃对阿萨德的支持，至少要更加强力地推动阿萨德遵守联合国支持的停火协议以及安南提出的和平计划。
加提诺夫重申，如果在没有外国干预的情况下，叙利亚政治对话导致阿萨德下台，俄罗斯可以接受。
"我们从没说过或设定条件称，政治进程的结果必须是阿萨德继续掌权。这个问题必须由叙利亚人自己解决，"塔斯社援引加提诺夫的话报导称。
加提诺夫表示，俄罗斯"没有与任何国家讨论阿萨德是否该继续掌权还是下台"。(完)
--编译：李富强 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。