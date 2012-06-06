〔中国个股〕云天化将通过增发收购逾160亿元资产,并配套融资约50亿

路透上海6月6日电---停牌近四个月的中国云南云天化股份有限公司(600096.SS)周三公布重大资产重组预案,拟通过定向增发股份,向大股东云天化集团等收购逾160亿元人民币资产,包括磷矿,磷肥和磷化工等,基本实现集团整体上市;同时配套融资约50亿元现金,主要用于补充流动资金.

公告显示,本项交易分为两部分,一部分是向云天化集团及中化化肥(0297.HK)等其他机构定向增发股份,收购其持有的云天化国际、云南磷化集团等八家公司股权及集团直属资产;第二部分是向不超过10名投资者定向增发股份配套筹资,募集现金部分用于收购集团持有的天达化工70.33%股权.天达化工整体估值为19.12亿元;其余部分补充流动资金.

公告称,本次向云天化集团、中化化肥、云南铜业集团等九家公司定向发行新股总数约为10.27亿股,发行价为14.30元/股;配套融资发行股票的数量不超过约4.16亿股,发行价为12.87元/股,拟募配套资金总额不超过约53.6亿元.

本次募集配套资金总额不超过总交易金额的25%.如配套融资未发行成功或配套融资募集的资金不足以支付天达化工股权转让价款,公司将以自筹资金支付或补足.

重组后,云天化仍将由云天化集团控股,旗下将形成化肥、磷矿采选、磷化工、有机化工、玻纤新材料五大业务板块,以及国内外的营销体系和研发体系.其中公司重组后的磷矿资源丰富,为全国最大磷矿采选企业及亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商.

2008年云天化曾通过重组实现云天化集团整体上市的方案,后受金融危机影响而终止.

云天化周三复牌后开盘即封涨停位17.64元,大涨1.60元;公司此前因筹划重大重组,自2月中旬开始停牌至今.(完)