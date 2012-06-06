《汇市简讯》澳元/日圆跌势似已结束,目前上看78.50一线阻力位

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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0140GMT * 澳洲国内生产总值(GDP)公布后澳元全面走高,澳元/日圆升至77.35 * 下一阻力位料在78.50附近 * 5月30日和29日的日高分别78.28和78.66. * 澳元/日圆升穿位于76.56的一目均衡转换线 * 一目均衡基准线呈现下降趋势,目前在78.88上方 --编译 郑茵; 审校 孙茉莉
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