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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 10:04 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上升,受澳元/美元上涨扶助

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* 短暂升逾小时图阻力位1.2470,此前澳元/美元上涨

* 1.2515/45之间存在阻力和卖兴

* 欧洲央行今日稍晚举行会议之前,上档料将受限 (完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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