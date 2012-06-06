《汇市简讯》欧元/美元上升,受澳元/美元上涨扶助

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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* 短暂升逾小时图阻力位1.2470,此前澳元/美元上涨
* 1.2515/45之间存在阻力和卖兴
* 欧洲央行今日稍晚举行会议之前,上档料将受限 (完)
--编译 杜明霞;审校 艾茂林
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