主要国家经济指标预测--6月7日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月6日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55
全职就业人数(万人) -- 减少1.05
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.1% 5.1%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%
0500 日本领先指标 4月 -- +0.6
同时指标 -- +1.3
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.1%
经季节调整的失业率 3.2% 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
0828 英国服务业PMI 5月 52.5 53.3
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
-- 美国ICSC连锁店销售 5月修正值 -- +4.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324.5 324.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2
(经季节调整) 55.0 52.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加110 增加213.6
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.1% +1.0%
(环比年率) +4.4% +4.1%
6月7日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.3% +0.5%
(较上年同期) +4.3% +3.2%
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 54.4 54.2
0900 欧元区GDP(较上季) 第一季修正值 持平 持平
(较上年同期) -0.1% 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -2.2% -1.0%
1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 804.8 --
再融资指数 4,476.2 --
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.9% -0.7%
单位劳工成本 +1.3% +2.2%
2300 韩国GDP(较上季) 第一季修正值 +0.9% --
(较上年同期) +2.8% --
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +1.3% +0.80%(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。