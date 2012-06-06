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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--6月7日****

路透6月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月6日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107

外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127

2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895

6月7日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55

全职就业人数(万人) -- 减少1.05

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.1% 5.1%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%

0500 日本领先指标 4月 -- +0.6

同时指标 -- +1.3

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.1%

经季节调整的失业率 3.2% 3.1%

0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) -0.9% -1.0%

0828 英国服务业PMI 5月 52.5 53.3

1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

-- 美国ICSC连锁店销售 5月修正值 -- +4.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45

续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324.5 324.2

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2

(经季节调整) 55.0 52.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加110 增加213.6

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894

2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 +1.1% +1.0%

(环比年率) +4.4% +4.1%

6月7日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.3% +0.5%

(较上年同期) +4.3% +3.2%

0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 5月 54.4 54.2

0900 欧元区GDP(较上季) 第一季修正值 持平 持平

(较上年同期) -0.1% 持平

1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -2.2% -1.0%

1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 804.8 --

再融资指数 4,476.2 --

1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%

1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.9% -0.7%

单位劳工成本 +1.3% +2.2%

2300 韩国GDP(较上季) 第一季修正值 +0.9% --

(较上年同期) +2.8% --

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +1.3% +0.80%(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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