《中国重要政经日程》--6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=============================今日重要政经日程==========================
6/6(三)
--上海合作组织(SCO)北京峰会举行,至7日
--2012(第三届)中国民企投融资大会在杭州举行,至9日.
--2012中国国际创业投资暨私募股权投资论坛在北京举行.
--2012(第十四届)中国风险投资论坛在深圳举行,至9日.
=============================近日重要政经日程==========================
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
6/10(日)
--2012年中国对外贸易500强企业论坛在宁波举行.
--国际航空运输协会(IATA)68届年会在北京举行.
6/13(三)
--决策者主办的第三届中国国际橡胶油产业高峰论坛在中国厦门举办,至周四.
6/14(四)
--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.
6/15日(五)
--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.
6/20(三)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京举行.
--决策者主办的第五届亚洲船油论坛在香港举行,至周四.
6/21(四)
--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.
*--贸促会主办的2012中外服务贸易企业洽谈会在北京举行,至周五.
6/28(四)
--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.
7/6(五)
--2012年中国企业家论坛夏季高峰会在武汉举行,至8日.
8/26(日)
--第十五届成长中国高峰年会在北京举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。