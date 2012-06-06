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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 10:54 BJT

《汇市简讯》一个月期/一年期人民币NDF价差暂停扩大

* 人民币汇率定盘价和美元指数相关性升至0.6,5月为0.3

* 银行间倾向买入美元/人民币无本金交割远期外汇(NDF),但部分被一些客户的资金流抵消

* 一个月期/一年期人民币NDF价差在800个点暂停,4月底报500个点

* NDF交易对降息传言几无反应 (完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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