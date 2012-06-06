《Maguire专栏》棉花市场出现轧空行情的时机或已成熟

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 丁琦

路透芝加哥6月5日电---在新一波全球经济忧虑袭来之际,库存高企和需求转弱已使得近期棉花价格跌至数年低位,并促使交易商在棉花期货和期权上大举建立空头部位.

目前美国市场上大多数交易商的持仓更偏向于空方,鉴于这样的事实,一旦有迹象显示需求转好或者出现潜在产量问题的话,市场很容易出现一波轧空行情.

**交易商趁价格大跌加码空单**

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新持仓报告,目前在美国棉花期货和期权市场上,基金经理、商业性交易商、棉花生产商和小型投机客(不可报告持仓)都持有净空单.

实际上,持有棉花净多头部位的交易商类别只剩下指数基金和大型投机客(非商业性),前者必须在所投资的市场上维持相当稳定的多头曝险,而后者目前的净多仓不到10,000口,规模为2009年初以来最小的之一.

空头阵营的全线扩大,已使得棉花市场未平仓合约规模较年初增长逾37%,或表明大多数市场参与者认为,中短期内,棉花价格还有更多下行空间.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

欲浏览棉花市场各交易商净持仓图表,请点选链接:(link.reuters.com/vac68s)

欲浏览多空总持仓对比图表,请点选链接:(link.reuters.com/wac68s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

**坏消息已被消化?**

虽然新年度全球棉花库存料触及纪录最高,且围绕欧洲等地的新一波经济忧虑促使外界下修全球棉花消费量,近几个月交易者感到有必要增加空头押注,这样做可以理解.

由于棉花价格自2012年以来跌幅已超过28%,过去12个月内更是下跌逾58%,目前而言,采取偏空立场显然是有效的交易策略.

但由于目前棉花价格已徘徊于2008/09年全球金融危机以来最低水准附近,目前笼罩市场的大多数利空基本面因素已然被棉价消化的可能性越来越高,因此未来价格继续下跌的空间可能有限.

实际上,未来数月一旦预计偏空的供需状况发生改变,棉价或迅速转向,脱离近期低位.

**中国因素至关重要**

中国棉价的不断下滑,是近期令美棉价格承压的主要因素之一.中国是全球最大的棉花进口国、生产国和消费国.国内库存持续增加,以及不断下滑的需求预估,加之经济面忧虑,已将中国棉价打压至逼近两年低位,并在近几周拖累国际棉花市场的人气.

不过,与中国近期棉价的下跌步伐相比,美棉价格甚至跌得更快,中美价差创下数月高位,这为那些在两地拥有库存和物流渠道的全球实货交易商提供了潜在的套利机会.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

欲浏览美国和中国棉价图表,请点选链接:(link.reuters.com/zac68s)

欲浏览美国和中国棉花供需图表,请点选链接:(link.reuters.com/bec68s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

若交易商利用上述机会将棉花从美国进口至中国,以较高的价格在中国国内市场卖出,这样的贸易流动将拉低美棉库存,并应会开始帮助支撑美国棉价.若美国新作棉花在夏季遭遇不利生长条件的考验,美国棉价或得到进一步提振.

鉴于美国是遥遥领先的全球最大棉花出口国,美棉出口价格若出现任何明显趋势变化,也将很快影响到海外市场.

因此,虽然悲观的市场人气使得棉价目前仍处于守势,但价格水平已低到足以促使拥有全球调度管道的精明交易商增加贸易活动.任何这样的行动虽然或只会缓慢浮现,但也许很快就会令市场氛围改变,并可能引发全球棉价出现一波持久的反转.

鉴于大多数交易者目前大量做空棉花,价格若出现上述变化,可能会因一波猛烈的空头回补而获得更多持续动能.(完)