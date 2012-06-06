版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 10:59 BJT

〔日本债市〕多数债券价格下降,此前10年期公债标售结果令人失望

路透东京6月6日电---日本公债价格周三大多下滑,上日10年期公债标售结果令人失望,且收益率(殖利率)曲线略微变陡,因投资者开始为即将进行的30年期公债标售布仓.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC上升0.5个基点至0.885%,创5月25日以来最高,摆脱周一所及九年低点0.790%.

指标10年期公债期货2JGBv1早盘小涨,上升0.02点,报143.43.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐