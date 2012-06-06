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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 11:00 BJT

《汇市简讯》亚洲股市上涨,澳元/美元获得支撑

* 亚洲股市获得一些上行动能,MSCI亚太(除日本外)股票指数上涨1.0%.

* 澳元/美元升至20日移动均线上方(切入位在0.9827),为5月1日来首次.

* 阻力位在0.9898,为5月29日高点.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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