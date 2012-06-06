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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 11:12 BJT

〔金属期市〕伦铜小升,静候欧洲央行会议

路透上海6月6日电---伦铜周三在本周首个交易日上扬,受益于美元疲软.投资者期待欧洲央行对解决欧元区债务危机可能出台的方案.危机已经伤及原材料需求.

七国集团(G7)财长讨论了欧洲金融和财政联盟事宜,并同意共同化解西班牙和希腊危机,但并未采取联合行动.随后一日欧洲央行将召开会议.

0235GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升0.4%至每吨7,390美元,此前两日英国市场因假日关闭.

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