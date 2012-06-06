〔日本股市〕早盘升1.3%,受美国服务业和澳洲GDP数据鼓舞

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月6日电---日本股市日经指数周三早盘上涨1.3%,进一步远离周一触及的六个月收盘低位,因此前公布的5月美国服务业和澳洲第一季国内生产总值(GDP)数据强于预期,协助抵销了市场对欧债危机的忧虑.
日经指数.N225早盘升110.18点,至8,492.18点,反弹升向8,500点的重要心理关口,升越了五日移动均线8,430.56点.
澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第一季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.3%,增幅较预估的0.5%高出一倍有余,因家庭和企业加快支出.[ID:nSB1590702]
"澳洲GDP无疑有助于改善全球宏观经济状况,但显然欧洲仍是主要焦点.七国集团(G7)即将采取某些未指明的行动,这有些正面,"一欧系券商的资深交易员指出.
东证股价指数.TOPX上涨1.1%,至715.92点,周一跌破700关口至逾28年低位.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。