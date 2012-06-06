〔日本股市〕早盘升1.3%,受美国服务业和澳洲GDP数据鼓舞

路透东京6月6日电---日本股市日经指数周三早盘上涨1.3%,进一步远离周一触及的六个月收盘低位,因此前公布的5月美国服务业和澳洲第一季国内生产总值(GDP)数据强于预期,协助抵销了市场对欧债危机的忧虑.

日经指数.N225早盘升110.18点,至8,492.18点,反弹升向8,500点的重要心理关口,升越了五日移动均线8,430.56点.

澳洲统计局周三公布的数据显示,澳洲第一季经季节调整的实质国内生产总值(GDP)较前季增长1.3%,增幅较预估的0.5%高出一倍有余,因家庭和企业加快支出.[ID:nSB1590702]

"澳洲GDP无疑有助于改善全球宏观经济状况,但显然欧洲仍是主要焦点.七国集团(G7)即将采取某些未指明的行动,这有些正面,"一欧系券商的资深交易员指出.

东证股价指数.TOPX上涨1.1%,至715.92点,周一跌破700关口至逾28年低位.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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