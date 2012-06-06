〔新债招标〕中国七年国债利率符合预期,现券抛压抑制新债需求(更新版2)

(新增公告详情)
* 中标利率3.15%,符合预期
* 投标倍数1.72倍,较前有所降低
* 现券抛压渐增,拖累新债需求平平
路透上海6月6日电---中国财政部周三招标的七年期固息国债,中标利率符合市场预期.受到现券市场渐增的抛压拖累,本期新债需求并不活跃,投标倍数平平,中标利率根据二级市场水平随行就市.
交易员表示,虽然免税特性令本期债较同期限金融债更具吸引力,但随着投资者获利回吐意愿增强,中长债面临的抛压日益明显,收益率上行力量渐强,令机构难有积极意愿介入该期新债招标.
"(中长期新债)需求不算好,未来可能越来越不好,今天在二级市场上就能感觉到需求变化,卖券越来越不容易,主要是抛盘的太多了,市场就不需要在一级上拿量了,"上海一银行交易员称.
公告显示,财政部上午招标的该七年期固息国债,追加发行20.9亿元人民币,实际发行量为320.9亿元;中标利率为3.14%,符合市场预期;投标量为537.5亿元,首场投标倍数1.72倍.另据业内人士透露,该债边际中标利率为3.16%.此前市场对其利率预测区间为3.12%-3.16%.
财政部最近一次招标的七年期续发国债,加权收益率为3.3920%,首场投标倍数1.94倍.
上述交易员并指出,目前资金成本已近低位徘徊,出台宽松政策等预期也已充分反应,中长债收益率阶段性见底.在欧债危机未有"坏消息"的情况下,投资者对中长期新债的需求都难以转好.
西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭,欧洲应该帮助救助其银行业.七国集团(G7)财经首长讨论了欧元区不断恶化的债务危机,但未采取联合行动.[ID:nSB1589890]
银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种最新收益率报在3.1777%.二级市场上,剩余期限约6.356年的固息国债110021券最新双边报价tCN110021=CFXM为3.16%/3.13%.
该期债为财政部今年第10期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期债竞争性招标时间为6月6日上午9:30-10:30,6月7日开始发行并计息,6月11日发行结束,6月13日起上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红