〔中国债市〕利率债收益率多续小涨,部分机构仍倾向将获利落袋为安

路透上海6月6日电---中国银行间债市周三利率债收益率多续小涨,信用债需求则较旺.资金略现偏紧迹象,部分机构仍倾向将获利落袋为安;七年国债结果基本符合预期,并未激起太大波澜.

市场人士并指出,在政策利好兑现之前,市场或难脱震荡格局.

"七年国债招标结果基本在预期之内,对现券的影响不太大...机构做多的动能正在减弱."北京一国有银行交易员称.

他并指出,机构目前均在等待5月份经济数据提供指引,未来即使降息,收益率大幅下行的概率也不大,"大家基本预测5月CPI涨幅在3.2%左右吧,如果是这样,那都在预期之中,就没有太大意思,都在预料之中就意味着要出货."

收益较高的信用债延续了近期暖势,华北地区一券商交易员指出,今日信用债板块收益率继续略有下行,但"买盘比之前还是少了一点,有资金的关系,另一方面,也因为大家感觉差不多到底了."

财政部周三招标的七年期固息国债,中标利率符合市场预期.受到现券市场渐增的抛压拖累,本期新债需求并不活跃,投标倍数平平,中标利率根据二级市场水平随行就市.[ID:nSB1590788]

银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三小涨.市场人士表示,资金价格的波动实属正常,不过进入6月资金面确实存在趋紧的倾向.[CN/CN]

上海一银行交易员亦表示,现券收益率已处于偏低水平,引发下一波暖势需要真实的利好兑现,"靠预期现阶段再想(收益率)下去多少已不太可能,大家需要的是真金白银."

路透最新调查显示,5月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)料分别同比增长3.2%和下降1.1%,上期则为增长3.4%和下降0.7%,显示当期及未来物价趋势仍保持向下,为宏观调控政策进一步放松提供空间.[ID:nSB1586018]新增人民币贷款在上月基础上继续有所增长,但幅度有限,约为7,200亿元人民币.[ID:nSB1587854]

官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.[ID:nSB1590332]

剩余期限近9.72年的固息国债120004券最新成交收益率CN120004=CFXS为3.3650%,较上日加权收益率3.3469%小涨.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2109 2.5940

上日 2.0038 2.5972

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5640/2.4942

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2329/2.1759

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7611/2.6861(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/乔艳红

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