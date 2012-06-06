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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 11:37 BJT

〔东京汇市〕欧元受空头回补提振上涨,因澳洲经济数据振奋人心

* 关注欧洲央行政策会议

* 澳元跳涨,因澳洲第一季GDP超预期

路透东京6月6日电---欧元周三因空头回补上涨,部分扳回因西班牙称自己被债市拒之门外而导致的跌幅,此前澳洲公布强劲经济增长数据,提振高风险资产扬升.

交易商在欧洲央行政策会议之前保持谨慎,设置了一些押注降息的仓位.不过多数预计该央行将按兵不动,保持利率在1.0%.

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