〔中国货币市场〕隔夜及14天回购利率小涨,资金面确有趋紧倾向(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月6日电---中国银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘小涨.市场人士表示,资金价格的波动实属正常,不过进入6月资金面确实存在趋紧的倾向.

上海一银行交易员指出,投资者情绪悄然发生变化,短期内资金利率存在适度上调的压力.虽然近期降息预期浓郁,但他认为高层对货币政策的调整向来谨慎,动用价格工具需更多宏观数据给予支持.同时,降息对货币市场的作用并不显着,即使降息,资金利率下行空间亦有限.

"央行背黑锅(通货膨胀)的时间太长了,好不容易有点反转的话肯定想巩固胜利果实.货币政策刺激性作用更剧烈,一般会观察两个月."他认为.

中国证券报周三社评指出,CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.[ID:nSB1590332]

华北一银行交易员表示,资金价格的短期波动很正常,而且降准释放的流动性也消化殆尽.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2090 2.0038 +20.52 4,838.52

七天CN7DRP=CFXS 2.5860 2.5972 -1.12 563.97

14天CN14DRP=CFXS 2.8877 2.7640 +12.37 47.61

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.2166 2.0236 +19.30 1,619.40

七天CHICNY7D=CFXS 2.6098 2.6276 -1.78 83.88

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6200 2.0200 +60.00 376.72

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.5400 2.2850 +25.50 67.55

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.5050 2.2000 +30.50 6.39

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.2400 2.0360 +20.40

七天CN7DRPFIX=CFXS 2.5637 2.6022 -3.85

14天CN14DRPFIX=CFXS 2.9000 2.7800 +12.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2017 1.9983 +20.34

七天SHICNYSWD= 2.5667 2.5967 -3.00

三个月SHICNY3MD= 4.1766 4.1818 -0.52

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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