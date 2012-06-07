〔中国货币市场〕隔夜回购利率续涨,预计短期内资金面仍将趋紧

路透上海6月7日电---中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘续涨,其他期限则区间震荡.分析人士指出,由于新增外汇占款呈现趋势性下降,机构对季末考核仍心有余悸,对资金融出心态谨慎,预计短期内资金面仍将趋紧.

上海一券商分析师表示,除非降息或公开市场正回购中标利率下调,短期内资金利率下行的可能性有限,"资金面只有紧的可能,没有松的迹象."

不过他同时指出,此轮资金面宽松的根本原因在于经济下行银行惜贷情绪加重,资产负债管理行为发生改变.中长期看,经济没有明显的提振,资金需求有限的情况下,银行间市场就较难具备明显紧张的基础.

中金公司最近报告认为,目前资金面超预期宽松的主要原因是融资需求明显下降,而银行间融资需求减弱实际是企业融资需求下降传导的结果,即去杠杆对银行资产收益率向下的压力倒逼同业存款、回购等负债收益率的下降.[ID:nSH0106915]

"隔夜很少,大行基本很早就被定出去了.七天以上还好,"华北一银行交易员指出.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场转为小额净投放,规模20亿元.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4053 2.2109 +19.44 1,894.10

七天CN7DRP=CFXS 2.6781 2.5940 +8.41 153.70

14天CN14DRP=CFXS 2.8831 2.8768 +0.63 18.70

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4020 2.2196 +18.24 298.83

七天CHICNY7D=CFXS 2.6829 2.6190 +6.39 8.70

==============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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