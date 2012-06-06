〔中国汇市〕人民币早盘震荡中偏强,短期内汇价表现或趋于平缓

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 人民币即期早盘震荡中偏强
* 中间价稍跌,但对即期影响有限
* 海外汇市短期或仍受消息面左右
* 央行显维稳意图,短期人民币走势或趋平缓
路透上海6月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘震荡中偏强.今日中间价受隔夜美元强势拖累稍跌,但即期汇价受影响有限,加之亚洲时段海外美元震荡走弱,从而支撑人民币表现.
交易员认为,今日欧洲央行将公布利率决议,明日美联储主席贝南克也将发表讲话,海外汇市短期或仍受消息面左右,不过近日中间价已显维稳意图,短期人民币走势或趋平缓.
"最近(人民币)可能还是震荡走势,短期(美元兑人民币)上冲的动力会减弱,在6.35-6.37之间波动,"上海一银行交易员称.
北京时间12:51,人民币兑美元即期报6.3656元,上日收报6.3675元;中间价CNY=PBOC报在6.3261元,在连涨三日后小跌,上日报6.3225元.
北京一银行交易员认为,欧元区危机可能在未来一段时间内继续对非美货币施压,人民币也可能有所反复,但再现之前单边回落的走势可能性不大,这也是央行不希望看到的.
美联储主席贝南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索.
东京汇市欧元周三因空头回补上涨,部分扳回因西班牙称自己被债市拒之门外而导致的跌幅,此前澳洲公布强劲经济增长数据,提振高风险资产扬升.[FRX/CN]
北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3640/70元,上日尾盘报6.3660元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4250/80,上日尾盘为6.4310元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。