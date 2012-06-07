〔中国汇市〕人民币早盘继续小涨,但购汇盘较多抑制回升速度

* 人民币即期早盘继续小涨

* 隔夜美元跌势明显

* 中间价回升势头强于即期汇价

* 购汇盘较多抑制即期回升速度

* 关注今日美联储主席贝南克讲话

路透上海6月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘继续小涨.隔夜美元跌势明显,人民币在中间价高开带动下亦承接昨日升势,但盘中购汇盘仍较多,抑制汇价回升速度.

交易员认为,目前市场对人民币走势预期并不乐观,4月银行代客出现净购汇,从近期市场走势看,5月很可能延续上述局面,不过在国内外大环境不乐观的情况下,为防止经济面临更大冲击,央行也不会坐视人民币的单边下跌.

"从目前经济形势来看,不能让市场产生持续的贬值预期,稳定和信心也很重要."北京一银行交易员称.

中间价仍明显强于即期汇价,北京时间12:25,人民币兑美元即期报6.3608元,上日收报6.3635元;中间价CNY=PBOC报在6.3170元,上日报6.3261元.今日即期汇价较中间价跌幅达0.69%.

欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]

前述交易员并指出,今晚美联储主席贝南克将发表讲话,众所关注的QE3(第三轮量化宽松政策)是否会推出,将是短期美元走势的风向标,亦是明日人民币走向的重要影响因素.

贝南克周四将前往国会作证,市场将密切剖析他的证词,以寻找美联储下一步举措的线索.美联储副主席叶伦周三的讲话也可能将提供一些线索.

东京汇市欧元兑美元周四持坚,受欧美将推出更多措施的模糊希望支撑,投机客削减欧元空头部位.

[FRX/CN]

北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3593/13元,上日尾盘报6.3635元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4125/55,上日尾盘为6.4115元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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