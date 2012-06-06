〔全球商品〕ANRPC上调2012年全球天然橡胶产量预估至1,047.5万吨

路透新加坡6月6日电---天然橡胶生产国协会(ANRPC)周三表示,2012年全球天然橡胶产量料为1,047.5万吨,较4月预估的1,029.7万吨高出近2%,因第一季泰国产量较高.

ANRPC在一份声明中称,今年成员国的橡胶总消费量或将增长,但欧债危机及其对亚洲可能的影响,给天然橡胶的需求前景蒙上了一层阴影.

ANRPC称:"欧元区债务危机以及令人不安的全球经济走势,似乎已对天然橡胶的需求前景构成了伤害."

"随着欧元区债务危机的加深,全球经济已变得更为脆弱,正在以多种方式影响亚洲经济,比如贸易走弱、市场动荡和投资气氛谨慎等,"ANRPC称.

2012年ANRPC成员国天然橡胶消费量预计为647.7万吨,高于去年的626.6万吨,但增幅从4月时预估的4.5%下调至3.4%.

该机构称:"鉴于经济前景低迷,第三季、第四季的进口需求或将放缓,尤其是中国的进口,除非其推出新一轮重大投资."

今年天然橡胶总产量估计将增长1.5%左右,至1,047.5万吨,去年为1,032.5万吨.(完)