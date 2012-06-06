〔全球商品〕ANRPC上调2012年全球天然橡胶产量预估至1,047.5万吨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡6月6日电---天然橡胶生产国协会(ANRPC)周三表示,2012年全球天然橡胶产量料为1,047.5万吨,较4月预估的1,029.7万吨高出近2%,因第一季泰国产量较高.
ANRPC在一份声明中称,今年成员国的橡胶总消费量或将增长,但欧债危机及其对亚洲可能的影响,给天然橡胶的需求前景蒙上了一层阴影.
ANRPC称:"欧元区债务危机以及令人不安的全球经济走势,似乎已对天然橡胶的需求前景构成了伤害."
"随着欧元区债务危机的加深,全球经济已变得更为脆弱,正在以多种方式影响亚洲经济,比如贸易走弱、市场动荡和投资气氛谨慎等,"ANRPC称.
2012年ANRPC成员国天然橡胶消费量预计为647.7万吨,高于去年的626.6万吨,但增幅从4月时预估的4.5%下调至3.4%.
该机构称:"鉴于经济前景低迷,第三季、第四季的进口需求或将放缓,尤其是中国的进口,除非其推出新一轮重大投资."
今年天然橡胶总产量估计将增长1.5%左右,至1,047.5万吨,去年为1,032.5万吨.(完)
--编译 王洋;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。