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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 11:55 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元跌破55日均线,下看费波纳奇支撑位1.5560

* 澳洲公布强劲GDP数据后澳元走强,兑英镑升破55日移动均线1.5665

* 日线指标向下,五日、10日和20日移动均线趋于下行

* 关于英国央行采取鸽派立场及第三轮量化宽松(QE3)的猜测,带来打压

* 下看2012年升势的38.2%回档位1.5560 (完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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