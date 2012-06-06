胡锦涛称上合组织希望在阿富汗事务中发挥更大作用

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月6日电---中国国家主席胡锦涛在周三发表的多国媒体联合书面采访中表示，上海合作组织希望在阿富汗事务中发挥更大作用。

2014年底以前大多数外国军队将撤离阿富汗，该国的未来料将在为期两天的上合组织峰会中被讨论。上合组织成员国担忧随着联军撤出，越发不稳定的情况将弥漫中亚地区。

“我们将坚持地区事务由地区各国作主，防范区域外动荡冲击，在阿富汗和平重建进程中发挥更大作用，”《人民日报》援引胡锦涛的话报导称。

“我们将在重大国际和地区问题上加强沟通、协调、配合。”

上合组织成立于2001年，成员国为中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。现有蒙古、巴基斯坦、伊朗、印度4个观察员国，以及白俄罗斯、斯里兰卡2个对话伙伴国。

上周日，阿富汗官员告诉路透，中国和阿富汗很快将宣布深化双边关系的计划，暗示中国希望在经济合作以外扮演更多角色。

胡锦涛在采访中并未提供上合组织如何在阿富汗事务中发挥更大作用的细节。但是一位中国专家认为，各成员国领导人将在峰会对此交换意见。

复旦大学俄罗斯中亚研究中心主任赵华胜认为，上合组织很重视阿富汗问题，因为中俄与中亚地区对阿富汗局势非常敏感。（完）