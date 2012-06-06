《汇市简讯》欧元/美元在1.2520-40区域或失去上涨动能

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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* 亚洲时段,部分较弱的欧元空仓遭遇轧空,欧元/美元进入1.2500上方,该区域有止损单
* 欧洲央行政策会议前夕,对组建欧元区银行联盟的希望高涨
* 不过,尚无确要组建该联盟的消息
* 欧洲央行方面的消息很可能影响不大
* 现汇在1.2520-40区域可能再现卖压. (完)
--编译 程琳; 审校 高琦
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