《美国金融分析》新裁员潮隐约渐至,华尔街将无处藏身

路透6月5日电---华尔街银行家们正在屏息以待又一轮裁员.由于全球经济下滑,金融企业的业务、筹资和放贷均受到影响,获利由此受到压缩.

投资者、咨询顾问和分析师表示,大型银行的营收不足以维持目前的雇员队伍,尤其是还需考虑到满足新监管标准的成本.

美国大银行的股价当前大多低于账面价值,就说明了这一点.下个月多数美国银行业者将公布第二季业绩,料将展现出一幅黯淡景象.许多银行界人士表示,随之而来的或将是一份份解雇通知书.

华尔街人力资源咨询公司Johnson Associates的执行长Alan Johnson说:"如果形势没有好转,我预计聘雇水平肯定会下滑."他并估计年底前银行或再度削减5%的雇员.

"当银行业做出这样的重估时,所考虑到将不仅仅是短期因素.它们会问,'全球经济会向哪里去?'会迎来复苏,抑或是继续的负重前行?"

Johnson估计,基于美国劳工部公布的华尔街雇员约80万人的数据,5%的裁员幅度将使美国约4万人被裁.

尽管没有发表正式的声明,诸多迹象显示拟定裁员名单已经开始.

一位知情人士透露,高盛集团(GS.N)为应对低迷的市场状况,本周裁减多位证券部门员工,其中包括数名董事总经理.该人士提到,在全球各地的裁员不到50人.

另一位知情人士提到,摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)的投资银行和交易部门可能裁减"一定数量"的雇员.该消息人士称,具体人数尚未敲定,但大部分裁员来自国际部门.

两位消息人士均不愿透露姓名.高盛和摩根士丹利拒绝对此置评.

浏览分析师对美国银行业第二季业绩预估的图表,请点击:(link.reuters.com/nax58s)

**第二季业绩黯淡**

欧洲债务危机接连不断,西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭.[ID:nSB1589890],加上美国经济增长放缓,美国银行业已变得处境艰难.大多数发展中国家,如巴西、中国和印度等也出现经济减缓,几乎无法提供缓解性的帮助.

成交量低迷且并购活动下滑,与此同时,低利率意味着放贷收益较低.

摩根大通分析师Kian Abouhossein预测,第二季全球银行业来自固定收益、外汇和商品的交易费收入下降32%,股票交易收入萎缩14%,投资银行业务收入减少17%.

汤森路透数据显示,今年以来的全球并购市场较去年同期下滑26%,与之类似,同期的全球股票发行规模锐减31%,债券发行量缩减9%.

首次公开发行(IPO)市场也好不到哪儿去.Facebook (FB.O)5月18日进行的160亿美元大规模IPO遇窘,加之全球股市近期下挫,都进一步削弱了企业的上市兴趣.过去两周,亚洲有许多IPO交易都被取消或推后.

今年迄今IPO总筹资额较上年同期下降45%,至529亿美元.这还是包含了Facebook这宗美国史上最大IPO之一的数据.

JMP Securities分析师David Trone称,这些日子里,银行业无处可藏.他在5月21日将高盛、摩根士丹利、摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团(C.N)的评级下调至"表现劣于大盘",并下调对这些银行的预估.

"这是一场完美风暴:利率处于从没听说过的零水平,净利差遭到史上从未有过的挤压;最严格的监管限制了费用收入,提高了成本,带来了增资需求;而且欧洲正在酝酿一场经济灾难,"Trone称.

"他们真的处处遭受冲击.确实没有一件事情值得高兴."

他称,预计到年底时还将裁员,幅度为个位数百分比.(完)