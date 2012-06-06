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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 12:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元:亚洲交易时段市场冒险意愿上升,焦点转向欧洲

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* 亚洲交易时段市场冒险意愿上升,华尔街日报报导引燃量化宽松预期

* 标普股指期货上升0.7%,日股上涨1.6%,铜价上扬1.4%

* 澳洲第一季GDP数据强劲提振澳元

* 突破0.9855和20日移动均线为利好信号

* 上看上周高位0.9898,该水准料能守住

(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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