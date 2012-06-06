华为称未就美国禁售科技产品向伊朗提供服务

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月5日电---华为周二称，公司与伊朗手机运营商MTN Irancell签订的管理服务合约中并不涉及美国禁售电脑设备。
路透周一报 道称，MTN Irancell的招标条件要求包括向第三方设备提供管理产品支持的条款。合约要求称：“这应该包含禁售物资。”
华为发言人颜光前（Ross Gan）周二称，公司与MTN Irancell的最终协议中并未包含这部分内容，“并非所有招标条件都会落实到协议条款。”华为在该篇文章发表前，并未在评论中谈及此事。
一名知情人士称，MTN Irancell通过伊朗一家名为Fakour的公司，采购禁售的Sun Microsystems设备。Fakour网站称，MTN Irancell和华为都是其Fakour Sun Microsystems服务部门的客户。
颜光前称，华为从未与Fakour合作，后者网站所言有误。在文章发表前，记者希望颜光前对Fakour发表评论，但颜光前并未对此要求做出回应。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。