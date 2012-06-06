《汇市简讯》欧元/美元在1.2450处的大型期权今日到期

0515GMT

* 欧元/美元在1.2450处的大型普通期权今日到期,1.2400、1.2425和1.2500处有更多期权

* 美元/日圆在78.25和78.50,以及欧元/日圆在98.00处的普通期权也将到期

* 欧元/英镑行权价为0.8060和0.8110的期权,以及澳元/美元在0.9800附近的期权即将到期.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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