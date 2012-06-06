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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 13:42 BJT

《汇市简讯》澳元/美元升高,触发上行停止单

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* GDP数据公布前澳元/美元突破0.9760上方的停止位,据称0.9785附近挂有卖单

* GDP数据公布后继续上行,触发0.9800和0.9840上方的停止单

* 0.9862是到目前为止的高位,据称黑盒交易等投机客挂出新的卖单.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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