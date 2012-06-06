《汇市简讯》澳元/美元升高,触发上行停止单

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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0516GMT
* GDP数据公布前澳元/美元突破0.9760上方的停止位,据称0.9785附近挂有卖单
* GDP数据公布后继续上行,触发0.9800和0.9840上方的停止单
* 0.9862是到目前为止的高位,据称黑盒交易等投机客挂出新的卖单.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
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