《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 厦门信达 3 3 12 6/7簿记建档 兴业银行 AA- 6/8 6/11 (000701.SZ) ============================================================================================= 中国北车 40 40 12 6/8簿记建档 中信银行 AAA 6/12 6/13 601299.SS 中国银行 ============================================================================================= 华能澜 40 20 12 6/8簿记建档 中国银行 AAA 6/11 6/12 沧江水电 国开行 ============================================================================================= 伟星股份 4 2 12 6/11簿记建档 民生银行 A+ 6/12 6/13 (002003.SZ) ============================================================================================= 莱美药业 2.2 1.2 12 6/12簿记建档 招商银行 A+ 6/14 6/15 (300006.SZ) ============================================================================================= 东南(福建) 6 3 12 6/12簿记建档 兴业银行 AA- 6/13 6/14 汽车工业 ============================================================================================= 山东安德 5.5 3 12 6/12簿记建档 中信银行 AA- 6/14 6/15 利集团 ============================================================================================= 天利高新 5 2 12 6/12簿记建档 建设银行 AA- 6/13 6/14 (600339.SS) ============================================================================================= 山西兰花 21 6 12 6/12簿记建档 建设银行 AA 6/13 6/14 煤炭实业集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *武汉钢铁 110 20 3 6/13簿记建档 工商银行 AAA 6/14 6/15 集团 浦发银行 ============================================================================================= 重庆高速 30 10 7 6/8簿记建档 建设银行 AA+ 6/11 6/12 公路集团 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) ============================================================================================= 山东能源 80 50 3 6/11簿记建档 国开行 AAA 6/12 6/13 集团 建设银行 ============================================================================================= 临沂矿业 10 5 5 6/12簿记建档 民生银行 AA 6/13 6/14 集团 ============================================================================================= 山航B 5 5 3 6/12簿记建档 北京银行 AA+ 6/13 6/14 (200152.SZ) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 苏州高新 1.8 1.8 3 6/8簿记建档 农业银行 AA 6/12 6/13 科技中小企业 (苏州国发中小企业担保/苏州高新区中小企业担保公司提供担保) ============================================================================================= 常州中小企业 2.6 2.6 3 6/12簿记建档 国开行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 潍坊中小企业 2 2 3 6/12簿记建档 兴业银行 AAA 6/13 6/14 (中债信用增进提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 丁淑琴; 审校 曹巍浩
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。