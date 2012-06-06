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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 13:30 BJT

〔国际油市〕布兰特原油受美国数据支撑升穿99美元,关注ECB利率会议

路透新加坡6月6日电---布兰特油价周三升至每桶99美元上方,因美国经济数据和原油库存数据的支撑作用超过欧债危机压力.

0508GMT,7月布兰特合约LCOc1升0.31美元至每桶99.15美元,上日下滑0.01美元.美国原油期货CLc1升0.55美元,报每桶84.84美元.

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