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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 09:07 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国厦门信达(000701.SZ)3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
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  二、新债上市:

  星展银行(DBSM.SI)中国公司5亿元三年期固息金融债1226002,票面利率4.75%
  山东大众报业集团5亿元三年期中期票据1282188,票面利率5.06%
  华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短期融资券011212001,票面利率3.35% 
  大连国际(000881.SZ)2亿元一年期短融041258031,票面利率4.74% 
  富通集团5亿元一年期短融041262020,票面利率4.95% 
  中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041254023,票面利率4.26%
  新疆天山建材集团2亿元一年期短融041255012,票面利率4.74%
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  三、缴款:  

  国开行60亿元一年期续发固息金融债120218,发行价101.10元
  国开行60亿元三年期续发固息金融债120219,发行价102.04元
  国开行60亿元五年期续发固息金融债120220,发行价102.34元
  国开行60亿元七年期续发固息金融债120221,发行价102.72元
  国开行60亿元10年期续发固息金融债120222,发行价103.54元
  进出口银行150亿元七年期固息金融债120308,票面利率3.71%
  常州中小企业1.8亿元三年期集合票据
  宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融
  中粮集团60亿元一年期短融
  中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票
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  四、还本付息:

  国家开发银行100亿元五年期固息金融债100234付息,票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100235付息,基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100236付息,基本利差0.05%
  农业银行(601288.SS)500亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1125001付息,票面利率5.30%
  陕西煤业化工集团25亿元五年期中票1182175付息,票面利率5.22%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终于通过国务院审议,并
定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591596] 
  --包括国信、广发、东吴、浙商等多家券商已向上海证交所提交发行中小企业私募债项
目备案材料,首批项目以现代服务业、高端制造业等新兴产业为主,每单发行规模在5,000万
-2亿元人民币不等.

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞

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