《中国债券市场每日交易备忘》--6月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国厦门信达( 000701.SZ )3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 星展银行( DBSM.SI )中国公司5亿元三年期固息金融债1226002,票面利率4.75% 山东大众报业集团5亿元三年期中期票据1282188,票面利率5.06% 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短期融资券011212001,票面利率3.35% 大连国际( 000881.SZ )2亿元一年期短融041258031,票面利率4.74% 富通集团5亿元一年期短融041262020,票面利率4.95% 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融041254023,票面利率4.26% 新疆天山建材集团2亿元一年期短融041255012,票面利率4.74% ============================================================================== 三、缴款: 国开行60亿元一年期续发固息金融债120218,发行价101.10元 国开行60亿元三年期续发固息金融债120219,发行价102.04元 国开行60亿元五年期续发固息金融债120220,发行价102.34元 国开行60亿元七年期续发固息金融债120221,发行价102.72元 国开行60亿元10年期续发固息金融债120222,发行价103.54元 进出口银行150亿元七年期固息金融债120308,票面利率3.71% 常州中小企业1.8亿元三年期集合票据 宁夏宝丰能源集团3亿元一年期短融 中粮集团60亿元一年期短融 中国汽车技术研究中心6亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行100亿元五年期固息金融债100234付息,票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100235付息,基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债100236付息,基本利差0.05% 农业银行( 601288.SS )500亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1125001付息,票面利率5.30% 陕西煤业化工集团25亿元五年期中票1182175付息,票面利率5.22% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终于通过国务院审议,并 定于2013年1月1日开始实施.[ID:nSB1591596] --包括国信、广发、东吴、浙商等多家券商已向上海证交所提交发行中小企业私募债项 目备案材料,首批项目以现代服务业、高端制造业等新兴产业为主,每单发行规模在5,000万 -2亿元人民币不等.  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞