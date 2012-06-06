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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:02 BJT

〔东京汇市〕欧元受空头回补提振上升,因澳洲GDP数据拉高人气

* 关注欧洲央行政策会议

* 澳元跳涨,因澳洲第一季GDP优于预期

* 澳元兑日圆上扬,使日圆全面承压

路透东京6月6日电---欧元周三因空头回补上涨,部分扳回因西班牙称自己被债市拒之门外而导致的跌幅,此前澳洲公布强劲经济增长数据,提振高风险资产扬升.

七国集团(G7)财长周二并未采取措施缓解围绕着欧债危机的忧虑情绪,欧盟领导人则似乎在积极制定一份加深政治一体化的计划,以巩固欧元的未来.

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