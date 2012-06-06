版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 14:11 BJT

〔标题新闻〕PMI调查显示5月爱尔兰服务业四个月以来首次萎缩,因信心下滑导致新订单减少

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7IK05U]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐