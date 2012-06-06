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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:12 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元跃升,因澳洲GDP数据意外强劲

路透惠灵顿/悉尼6月6日电---澳元兑美元和日圆周三跃升逾1%,因澳洲经济成长数据意外强劲,或降低进一步调降利率的紧迫性.

强劲数据同样推高新西兰元.

澳元兑美元AUD=D4一度高见0.9862美元,最新报0.9856美元,纽约尾盘报0.9743美元.

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