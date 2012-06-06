〔中国新债〕工商银行下周一起将发200亿元次级债,期限10年及15年

路透上海6月6日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周三公告称,将于下周一(11日)起在银行间债市簿记建档发行200亿元人民币固息次级债,期限分为10年和15年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,10年和15年期品种计划发行规模将各为100亿元.10年期和15年期品种分别在第5年末和第10年末,附有发行人赎回权.在发行规模内,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行回拨.

债券所募资金将用于充实本行附属资本,提高资本充足率.根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.

该期债发行首日为6月11日,发行期限为6月11日到13日,起息日和缴款日均为6月13日.中信证券(600030.SS)、中金公司和中银国际为联席主承销商.

工商银行A股周三午盘报4.21元,微涨0.24%.过去一个月,该股累计下滑4.11%.(完)

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