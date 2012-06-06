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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 14:18 BJT

〔日本股市〕收高1.8%至8,500点关口上方,利好数据与G7会议提振人气

路透东京6月6日电---日本股市日经指数周三收高,进一步由周一触及的六个月收盘低位反弹,因美国和澳洲公布的数据好于预期,而且七国集团(G7)也开会讨论遏制欧债危机的策略,提振市场人气.

日经指数.N225收高1.8%至8,533.53点,升穿重要的8,500点关口.东证股价指数.TOPX上扬1.5%至718.56点.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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