《企业看点》--6月6日财务活动报导摘要(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增中国5月金融机构信贷一则)
路透6月6日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 一份商业报纸周三报导指出,西班牙政府正在研拟新的银行业改革,这是今年以来的第三次,藉以确保银行业者有足够的资本来因应抵押贷款、企业贷款及消费者信贷的损失.[ID:nL5E8H5AG7]
* 彭博报导引述熟知事况人士谈话指出,Chesapeake Energy Corp(CHK.N)将几乎所有输油管资产以逾40亿美元出售给Global Infrastructure Partners的协商已经进入最后阶段.[ID:nL3E8H600B]
* 彭博报导引述一名知情人士指出,家族史研究网站Ancestry.com IncACOM.O正考虑出售,且正与Frank Quattrone的Qatalyst Partners合作寻找买家.[ID:nL3E8H600F]
* 共同社周三报导,Panasonic Corp(6752.T)提供多达500亿日圆(6.35亿美元)资金给备受丑闻打击的奥林巴斯(Olympus)(7733.T)已进入最后安排阶段,此举将使Panasonic成为奥林巴斯的最大股东.[ID:nL3E8H5AYA]
* 经济参考报周三从权威人士处获悉,中国5月银行业金融机构新增信贷将接近8000亿元.[ID:nL3E8H61TY](完)
--编译 张明钧/梁睿雪;审校 王冠中/隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。