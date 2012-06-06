〔中国股市〕沪综指小幅收跌,市场人气低迷交投清淡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月6日电---中国股市沪综指周三小幅收低,成交量持续萎缩显示人气低迷.当前国内外经济形势欠明朗,且政策预期趋淡加大投资者卖压,分析人士称,短线大盘仍以震荡向下调整为主.
沪综指.SSEC收报2,309.555点,跌2.361点或0.1%,今日上海A股成交额继续缩至585亿元人民币,上交易日为640亿元.
湘财证券策略分析师徐广福称,投资者的利好政策预期迟迟未兑现,短期市场参与度不高.而久盘必跌的脆弱市场心理将拖累股市,短线大盘继续震荡下行的概率较大.
基建、消费、医药等前期涨幅较大的板块周三领跌,晋亿实业(601002.SS)收跌5.98%,报12.42元.此外房地产调控政策不动摇的消息令房地产板块承压,房地产指数.SSEP收低0.16%,逊于大盘.
中国住房城乡建设部表示,将坚持房地产市场调控政策不动摇,并将密切关注各地执行情况,及时制止或纠正地方出台放松抑制不合理购房政策.[ID:nSB1590334]
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,550.4点,跌0.04%,成交量为344,398手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。