《汇市简讯》欧元/英镑行权价0.8110期权将到期,关注ECB会议

0633 GMT

* 欧元/英镑今日有行权价0.8110的期权到期,卖单在0.8110(亚洲高位是0.8109)

* 买单在0.8090(亚洲低点是0.8091),昨日低点为0.8089

* 若欧洲央行(ECB)今日放宽货币政策,欧元可能受挫

* 据每日电讯报称,英国银行业有400亿英镑未公布的亏损

* 若英国央行明日维持货币政策不变,英镑可能走高

--编译 隋芬;审校 程琳

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